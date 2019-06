Mais uma deliciosa receita: Muffins de aveia, mel-de-cana e maçã!

Para um lanche diferente, mas ideal para os que se preocupam com a alimentação, sem renunciar ao prazer de comer algo doce, sugerimos Muffins de aveia, mel-de-cana e maçã.

Ingredientes:

- 150 g de farinha de trigo T55

- 100 g de farinha de aveia

- 130 g de mel-de-cana biológico ou clássico Ribeiro Sêco

- 4 ovos

- 3 maçãs

- 1 iogurte natural sem açúcar

- 80 g de azeite extra virgem

- 1 colher de sopa de fermento em pó

- 1 colher de chá de canela em pó

- amêndoas sem pele q.b.

Preparação:

Comece por colocar os ovos e o mel-de-cana numa taça e utilize uma batedeira na velocidade baixa até obter uma massa bem ligada. Junte as maçãs previamente picadas, o iogurte e o azeite e bata delicadamente. Adicione seguidamente as farinhas, o fermento e a canela e envolva tudo muito bem com a colher de pau. Forre as formas dos muffins com papel vegetal e encha as mesmas com o preparado anterior. Decore cada um dos mesmos com uma amêndoa no topo. Leve ao forno previamente aquecido a 180ºC durante cerca de 30 minutos.

BOM APETITE!

Contactos:

Fábrica Mel-de-Cana Ribeiro Sêco

Rua das Maravilhas, n.º 170

9000 - 162 Funchal

Ilha da Madeira / Portugal

Telefone: (+351) 291 741 503

Fax: (+351) 291 743 597

E-mail: [email protected]

Facebook

www.fabricaribeiroseco.com