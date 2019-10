Madeira marca presença em Mercado de Vinhos em Lisboa

A Madeira irá marcar presença no Mercado de Vinhos, evento que regressa ao Campo Pequeno, em Lisboa, entre 18 e 20 de Outubro, para a sua 8ª edição.

A Região estará representada com os vinhos ‘Terras do Avô’, que são produzidos com uvas de produção própria e algumas adquiridas a pequenos agricultores da zona. As vinhas estão distribuídas por cerca de 32 prédios distintos, espalhados pela freguesia do Seixal, concelho do Porto Moniz.

Este Mercado de Vinhos tem como objectivo para dar palco aos pequenos e médios produtores de vinhos nacionais, dando a conhecer novos projectos e enólogos.

E porque conhecer e apreciar vinho deve ser algo acessível a todos, o Mercado de Vinhos convidou a Associação Portuguesa de Surdos a colaborar na criação de um circuito de visita ao Mercado. Acompanhados por um guia de Língua Gestual Portuguesa, as pessoas surdas vão ficar a conhecer as experiências dos produtores de várias regiões e as diversas tipologias de vinhos, não esquecendo a introdução à prova. Uma iniciativa que defende os Direitos das Pessoas Surdas, para que fiquem em pé de igualdade com os demais cidadãos.

Para além da prova e compra das marcas representadas no certame, esta 8ª edição vai ter no auditório o programa “Conversas e um copo de Vinho” - de acesso gratuito, acessível a todos os visitantes, aqui poderão aprender a provar vinhos com a orientação da Câmara de Provadores da Região de Lisboa, ficar a saber como utilizar os sentidos para apreciar o vinho com o Prof. Manuel Malfeito e Prof. Virgilio Loureiro, autores do Vinho Sentido, ou conhecer Estórias de marcas de vinhos que marcam, com Fernando Melo, jornalista de gastronomia e vinhos.

O Mercado de Vinhos conta ainda com a presença de elementos da ACIBEV que apresentam a iniciativa Wine in Moderation, uma acção de sensibilização e incentivo à moderação e responsabilidade no consumo do vinho, através da realização de testes de alcoolémia. Também com o objectivo de sensibilizar para a reciclagem, a Sociedade Ponto Verde vai marcar presença com suportes de comunicação sobre o tema e uma palestra.

Os visitantes podem ainda usufruir de um vasto programa de actividades que engloba visitas temáticas e circuitos guiados com a Wine Educator Teresa Gomes.

A exposição itinerante “Da Vinha ao Vinho - as Castas Portuguesas” volta a marcar presença no evento oferecendo ao público a possibilidade de conhecer os aromas identificativas de cada casta.

O Mercado de Vinhos é uma organização conjunta do Campo Pequeno e da House OF Wines e funciona entre as 15:00h e as 21:00h no dia 18 de Outubro, entre as 11:00h e as 21:00h no dia 19 de Outubro, e entre as 11:00h e as 20:00h no dia 20 de Outubro. O bilhete de entrada tem um valor de 3€ sem copo e de 6€ com copo.