Georgina Rodríguez visita fundação de apoio a jovens com deficiência

Cristiano Ronaldo é um ‘o melhor do mundo’ em campo e, fora dele, o seu lado mais humano também evidente. As acções solidárias de CR7 vão muito além do domínio público. Agora, foi a vez da sua namorada, Georgina Rodríguez, protagonizar um gesto solidário.

Esta quinta-feira, 5 de Setembro, a modelo recorreu à sua conta oficial de Instagram para fazer uma partilha muito especial.

A namorada de Cristiano Ronaldo publicou uma série de fotos e vídeos da sua visita à Fundação Esfera, em Espanha, uma organização sem fins lucrativos que apoia jovens e crianças com diversidade funcional.

“Não há seres mais carinhosos e agradáveis no mundo. Fizeram-me sentir muito feliz. Nesta fundação trabalha a mãe de uma amiga e sempre que posso mando-lhes alguns doces para lhes alegrar a tarde, mas hoje aproveitei que estou em Madrid e quis passar por aqui para os conhecer a todos. Não poderia ter sido mais bem recebida”, escreve Georgina na legenda das fotos que deixam transparecer a alegria do momento.

Confira abaixo: