Dolores Aveiro partilha primeira foto com a neta Valentina

A filha de Katia Aveiro, a pequena Valentina, nasceu esta terça-feira, dia 27 de Agosto. A notícia foi dada nas redes sociais pela irmã de Ronaldo, onde partilhou uma fotografia junto com a filha e o pai do ‘rebento’.

Entretanto, Dolores Aveiro recorreu ao Instagram para partilhar a primeira foto com a nova netinha. “E a vida de mãos dadas com um amor sem explicação, responde-me assim!”, escreve a mãe de Cristiano Ronaldo na legenda da fotografia, na qual surge com a bebé ao colo num hospital, em Lisboa.