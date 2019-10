A partir de amanhã e até sexta-feira haverá muita animação no Curral das Freiras com a Festa da Castanha. Miro Freitas, Roni de Melo e o grupo humorístico 4 Litro fazem parte do cartaz deste certame, que irá contar também com um cortejo alegórico.

Por lá, não irão faltar os doces típicos desta festa, como bolo de castanha, broas de castanha, licor de castanha e tudo o que tem a ver com este fruto.

Veja os horários dos autocarros (ver foto) e divirta-se no feriado.