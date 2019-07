‘A Arte das Musas’ para ouvir nesta ‘Hora da Boa Vida’

É já na próxima sexta-feira (19 de Julho) que o festival Summer Opening regressa ao Parque de Santa Catarina, no Funchal. Um dos momentos mais aguardados do cartaz é a actuação dos Expensive Soul, uma das grandes bandas nacionais, que comemora este ano o seu 20 aniversário.

Os vocalistas Demo e Max apresentam-se no festival a 20 de Julho, com 13 músicos e um novo espectáculo.

‘A Arte das Musas’ é o nome do seu mais recente trabalho e, como queremos que se desfrute ao máximo do concerto, na sua ‘Hora da Boa Vida’ deixamos-lhe as nove faixas que compõem o álbum para ir praticando até sábado.

1- A Arte das Musas

2-Agora é Que é

3-Incertezas

4-Amar é Que é Preciso

5-Dia De Cada Vez

6-Estou Quente

7-Não és de Ninguém

8-Limbo

9-Só P’ra te Ver