4 propostas para o serão desta terça-feira

No dia em que todas as atenções estão focadas no concerto do britânico James Arthur, marcado para as 22 horas, no Parque de Santa Catarina, inserido nas iniciativas da Câmara Municipal do Funchal para assinalar o Dia da Cidade do Funchal, há outras propostas que pode fazer neste serão de terça-feira.

Festas de São Vicente Inserido nas Festas de São Vicente que todos os anos atraem milhares de pessoas ao Norte da Ilha, decorre esta noite no concelho nortenho, o XVII Festival da Canção Vozes do Norte com a participação de 12 concorrentes que vão interpretar 12 temas musicais. O espectáculo arranca às 21 horas, com a actuação de Isabel Nóbrega, a vencedora da edição de 2018

Sessão de Astronomia Se prefere ficar pelo centro do Funchal, a Associação de Astronomia da Madeira promove às 21h30, no Cais do Funchal, uma sessão de observação sobre o sistema solar