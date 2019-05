‘Viagem pelas tapeçarias da Madeira’ para ver no Teleférico do Funchal

A exposição ‘Viagem pelas tapeçarias da Madeira’ pode ser vista no Teleférico do Funchal, até fim do mês de Julho.

A mostra inclui peças acabadas bem como teares, móveis com lãs, peças únicas e originais com as suas maquetes e ensaios.

“Futuramente temos intenção de criar um ponto histórico na nossa fábrica e colocaremos a tapeçaria da Madeira lado a lado com o seu roteiro histórico do Bordado Madeira”, refere a Bordal – Bordados da Madeira, afirmando que tem uma colecção de milhares de originais de tapeçarias da Madeira, incluindo modelos e peças históricas que fazem parte de algumas das fases do seu fabrico.

“Queremos com esta iniciativa divulgar uma arte em extinção, não só aos madeirenses, mas também a quem nos visita”, aponta, dizendo que a Bordal – Bordados da Madeira apresenta ao público as obras de arte que guarda e preserva, bem como a história desta arte.

A Bordal refere também que a sua missão tem sido proteger e divulgar o bordado da Madeira, sendo que hoje estende esta missão à tapeçaria da Madeira, para que esta arte “não fique esquecida”.

Parte das peças de colecção serão comercializadas através das lojas físicas e online da Bordal.