‘Uma tarde, duas manhãs’ para desfrutar na Galeria dos Prazeres

O artista português Miguel Sobral inaugura esta sexta-feira, dia 19 de Julho, pelas 19 horas, a exposição ‘Uma tarde, duas manhãs’, na Galeria dos Prazeres.

O conjunto de desenhos apresentado (à excepção de um) nasceu das visitas de curta duração que o artista realizou aos Prazeres, através de uma residência artística, acção integrada no programa cultural da galeria que têm procurado assumir-se como um ponto de encontro de artistas neste “lugar plano, no alto da ilha”.

Miguel Sobral mostra que “desenhar, hoje, é um acto de resistência que demarca uma atitude na forma de se relacionar, pensar e apreender o mundo”.

‘Uma tarde, duas manhãs’ dá a ver o território temático que o artista escolheu trabalhar, através de vinte desenhos-fragmentos, que apresentam “leituras de uma localidade-jardim onde as fronteiras dos campos agrícolas se misturam com os jardins viçosos”, lê-se no texto sobre a exposição.

Sobre o artista:

Miguel Sobral, natural de Setúbal, vive e trabalha na Madeira, onde frequentou o curso de Artes Plásticas da UMa em 2001. É licenciado em Ensino da Educação Visual e Tecnológica, pela Escola Superior de Educação Jean Piaget. Tem exposto de forma individual e colectiva desde 1996, no espaço nacional e internacional.

No âmbito do teatro tem desenvolvido funções de cenógrafo – Porventura Teatro – e de actor no Teatro Experimental do Funchal (TEF) e no Teatro do Avesso da Associação Avesso. Desenvolve ainda trabalhos de ilustração.