Últimos bilhetes para o ‘Summerland’ apenas disponíveis no Café do Teatro

Os últimos bilhetes para o ‘Coral Summerland’, evento de música electrónica a decorrer este sábado, dia 14 de Setembro, no Parque Desportivo de Água de Pena, estão apenas disponíveis no Café do Teatro, espaço localizado na placa central da Avenida Arriaga.

A informação foi avançada pelo próprio administrador do grupo, Dário Silva, adiantando que o Lido Beach Club, o Baía Beach Club Machico e o Bar da Praia da Calheta já não possuem ingressos para venda, ou seja, as últimas passagens para o ‘Summerland’ poderão somente ser adquiridas no Funchal, o que indica que o evento está muito próximo de esgotar.

Sobem ao palco montado debaixo do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo os seguintes DJs: BL3ND, Olga Ryazanoya, Diego Miranda, Karetus e Nélio Fabrício.