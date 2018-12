Turismo valoriza tradição com oficinas de Natal

“Promover e valorizar as tradições que nos caracterizam nesta quadra e proporcionar uma experiência autêntica a todos os que queiram conhecer e interagir com as técnicas que, tanto na gastronomia quanto no artesanato, são usadas na confecção dos nossos produtos” são os objectivos das Oficinas de Natal que se realizam, pela primeira vez, a partir desta quinta-feira, dia 20 de Dezembro, enquanto parte integrante do Programa das Festas de Natal e Fim de Ano 2018.

Organizadas pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, estas Oficinas – que terão lugar no Espaço Infoart, na Avenida Arriaga – são gratuitas, embora sujeitas a disponibilidade de lugar.

Abrangendo várias áreas em simultâneo, cada participante terá a oportunidade de assistir aos workshops que serão dinamizados mas, sobretudo, “de aprender a preparar as nossas iguarias típicas – entre as quais o Bolo de Mel, as Broas e o Pão de Santana – e conhecer as técnicas utilizadas na arte do Bordado Madeira ou no nosso Vinho, entre muitas outras surpresas”, conforme sublinha a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço.

Esta acção, a decorrer até ao dia 5 de Janeiro, foi projectada em formato bilingue, “precisamente para garantir o envolvimento e a participação activa dos nossos visitantes”, reforça a governante, acrescentando que “embora abertas ao público em geral e contando com a colaboração da população residente, esta iniciativa é especialmente destinada aos turistas que nos visitam nesta quadra, enquanto complemento ao programa das Festas de Natal de um destino que deve afirmar-se, cada vez mais, pela experiência do que verdadeiramente o distingue dos demais”.