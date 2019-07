No âmbito das comemorações dos 600 Anos da Madeira e do Porto Santo, o Presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, assiste na sexta-feira ao lançamento do livro ‘Das Ilhas a Primeira’, de Graça Alves e Cláudia Faria. A sessão será no Salão Nobre dos antigos Paços do Concelho do Porto Santo, pelas 18 horas.

Graça Alves e Cláudia Faria são investigadoras do Centro de Estudos de História do Atlântico.