Teresa Gonçalves Lobo propõe amanhã uma nova iniciativa no seu atelier intitulada ‘Olhar com o nariz’, realizada em parceria com o perfumista Miguel Matos. O desafio é para conhecer o desenho através do olfacto.

O convite está lançado, as portas estão abertas entre as 11 horas e as 13 horas no espaço localizado na Rua da Carreira número 39, no segundo andar.