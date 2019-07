Summer Opening’19 aumenta lotação e coloca bilhetes à venda para este sábado

Sensíveis às muitas solicitações, a organização do Summer Opening reavaliou toda a logística e reforçou todos os serviços, tornando possível o aumento de lotação de 500 bilhetes para este sábado, 20 de Julho, revelou ao DIÁRIO o organizador Gonçalo Camacho.

Os bilhetes já estão disponíveis no imediato para compra em http://3cket.com/summeropening.pt ou na bilheteira à porta do recinto, a partir das15h30.

“Desejamos a todos a continuação de um grande festival”, concluiu.

Recorde-se que, conforme noticiámos inicialmente, estavam esgotados os bilhetes para sexta-feira e sábado, por isso, esta é uma excelente notícia para quem queria ir hoje ao festival no Parque de Santa Catarina, no Funchal, e não tinha ingresso.

O segundo dia do festival Summer Opening, no Parque de Santa Catarina, apresenta os seguintes concertos: Men on the Couch (18h45); Plutonio (19h55); Dillaz (21h20); Expensive Soul (22h50); e Wet Bed Gang (00h30).

Domingo é o terceiro e último dia de festival, que apresenta os concertos de Mano a Mano e dos Resistência.