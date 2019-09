Silêncio, que se vai cantar o fado de Coimbra nos Jesuítas

O Colégio dos Jesuítas do Funchal abre portas para receber “a música que marca o ritmo do coração da cidade dos estudantes”, leia-se o fado. Assim, no próximo dia 21 de Setembro, pelas 21 horas, realiza-se um sarau de fados de Coimbra.

O evento é organizado, mensalmente, pela Associação Académica da Madeira, com o objectivo de promover o património imaterial português.

A entrada é gratuita, não há assentos reservados, mas a organização aconselha os interessados a chegar, pelo menos, 30 minutos antes do concerto começar a garantir um lugar.