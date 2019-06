Sara Tavares, Senza e Michael Yang animam este sábado a Calheta

Este sábado, dia 15 de Junho, a NOS Madeira apresenta o concerto de Sara Tavares, que se realizará na Praia do Calhau, em frente ao hotel Savoy Saccharum, naquele que será um concerto de referência para a abertura do Verão de 2019. Recorde-se que, hoje, o DIÁRIO realizou uma entrevista à conhecida cantora.

Além de Sara Tavares, a música dos Senza e o DJ set de Michael Yang compõem uma noite de muita festa e glamour à beira-mar.

A boa energia do Verão, o calor da zona Oeste da Madeira e a proximidade do mar são três elementos de referência, que casam na perfeição com a voz da cantora Sara Tavares, que volta à Madeira desta vez para um concerto na Calheta.

A produção do evento está a cargo do promotor Maktub, em parceria com o Grupo Savoy, através do hotel Savoy Saccharum e conta também com o apoio da Câmara Municipal da Calheta.

A entrada tem o valor de 10 euros por pessoa, comprado antecipadamente e 15 euros no dia do concerto. Os bilhetes estarão à venda a partir de dia de hoje nos seguintes locais Forum Madeira; FNAC Madeira; Lojas Worten; Hotéis do Grupo Savoy e em www.ticketline.pt.

No evento serão utilizados copos recicláveis, evitando o desperdício e a má preservação do ambiente natural à beira-mar.

Estão preparadas pela organização algumas surpresas durante os concertos, que decorrerão à hora do pôr do sol e irão pela noite dentro.

O evento terá o seguinte alinhamento:

18h30 – Abertura das portas – som ao cuidado de Michael Yang

20 horas – Senza

21h30 – Sara Tavares

23h30 – Michael Yang