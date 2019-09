Sara Santos expõe ‘Pormenores do Porto Santo’

A pintora Sara Santos expõe mais uma vez no Porto Santo. A exposição, intitulada ‘Pormenores do Porto Santo’, estará patente ao público até ao dia 30 de Setembro, na sala de exposições dos Paços do Concelho.

Sara disse ao DIÁRIO que, desde de 2014, tem vindo “a retratar um pouco da nossa essência, do nosso paraíso que é o Porto Santo”.

“Comecei por fazer uma série de envelopes e na altura com o meu próprio selo, Sara Santos dos CTT. Todos esses envelopes foram vendidos e fiz uma nova exposição em 2015 que retrata esta primeira sala, que são mais de 80 aguarelas que demonstram um pouco de nós. Desde os pormenores da praia, das capelas, do jerico, dos moinhos e depois as perspectivas das nossas paisagens que são, de facto, maravilhosas”, acrescentou.

Sara Santos já realizou este ano “uma nova colecção de 30 aguarelas só do Porto Santo, com pormenores lindíssimos, desde a porta de entrada dos Paços do Concelho, entre outros pormenores, como o ‘Maria Cristina’.