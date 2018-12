Sandra&Ricardo celebram o Natal com várias actuações

O duo Sandra&Ricardo celebram este Natal com várias actuações musicais. A primeira é já amanhã, 14 de Dezembro, no evento ‘Natal no Bairro’, a decorrer na Casa do Povo de São Martinho, às 17 horas, onde actuarão com a Banda Municipal da Ribeira Brava, dirigida pelo Maestro Maurício Andrade.

No espectáculo intitulado ‘Juntos Somos +’, Sandra&Ricardo apresentarão um repertório variado, com destaque para as músicas originais. A ideia é também salientar a importância da vida no Bairro da Nazaré, juntando várias entidades que ajudam a comunidade nos bairros sociais.

A iniciativa é organizada pela Casa do Povo de São Martinho, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, da Junta de Freguesia de São Martinho, da Acaporama e da Zona Militar da Madeira.

No domingo, dia 16 de Dezembro, os irmãos Sandra&Ricardo estarão na Festa de Natal da Casa São João de Deus, no Funchal. Os espectáculos de Natal prosseguem no dia 22 de Dezembro, no Espectáculo Tradições de Natal, no Casino da Madeira, um evento que reúne vários grupos musicais, como Amanecer Gaitero, Grupo Gaita, Grupo de Cantares, Tocares Verde Limão e Cuero y Madera, além dos Djs Mário Gonçalves e Mosquito Deeyais.

Os espectáculos da dupla Sandra&Ricardo continuam até ao final do ano, estando os artistas satisfeitos com o trabalho desenvolvido na Região e junto das comunidades portuguesas. Para 2019 a agenda está “bem atractiva”, uma vez que celebram 25 anos como dueto.