Sandra & Ricardo actuam amanhã nos Altares de São João, no Funchal

A dupla artística Sandra & Ricardo actuam este sábado, 22 de Junho, às 20 horas, nos Altares de São João, na Praça do Carmo, bem no centro do Funchal.

A performance musical incidirá no trabalho discográfico ‘Dois Amores’ que mistura diferentes culturas e géneros musicais.

Prestes a celebrar 25 anos de carreira como dupla, os irmãos luso-venezuelanos Sandra e Ricardo preparam muitas surpresas para os próximos dias, nomeadamente, o arranque dos espectáculos #Tournee25anos no dia 9 de Agosto, no auditório do Jardim Municipal, no Funchal, percorrendo depois várias cidades portuguesas e internacionais, onde se concentram emigrentes portugueses.

Recorde-se que a dupla Sandra&Ricardo foram recentemente reconhecidos pela Direcção da Casa do Povo de São Martinho, na II Mostra Regional do Bordado Madeira, com uma placa de honra, destacando a celebração do seu trabalho artístico, cultural e associativo entre as comunidades portuguesas.