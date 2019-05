Salvador Sobral e Maria João amanhã no concerto inaugural da Feira do Livro

O concerto do projecto MUTRAMA é o primeiro a subir ao palco da 45.ª edição da Feira do Livro do Funchal, amanhã (24 de Maio), pelas 20 horas.

Salvador Sobral, vencedor do Festival da Canção 2017 e a conceituada cantora de Jazz Maria João Grancha juntam-se a André Santos, Mariana Camacho, Desidério Lázaro, Joel Silva e António Quintino Reis para tocarem músicas tradicionais madeirenses, no Palco Principal da Avenida Arriaga.

MUTRAMA é um projecto de reinvenção da música tradicional madeirense que teve estreia nacional no Baltazar Dias em 2018 e que partiu também do trabalho da Associação Musical e Cultural Xarabanda que ao longo dos anos tem recolhido, inventariado, estudado e divulgado a música tradicional da ilha.

Referir ainda que ao longo dos dez dias da Feira do Livro estão previstas apresentações de livros, 19 concertos, 3 espectáculos de teatro, performances de rua e um espaço especialmente dedicado ao público infantojuvenil no Largo da Restauração.