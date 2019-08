Saiba quais as regras a cumprir no Concerto de James Arthur no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal acaba de divulgar as regras para a entrada e utilização do Parque de Santa Catarina onde esta noite se realiza o concerto do britânico James Arthur.

Assim, são nove pontos a ter em conta para que nada falhe na noite mais aguardada.

1 - O horário de funcionamento do recinto é das 18h 00 à 01h horas. O horário previsto para o concerto de James Arthur é às 22:00, sendo que antes do concerto estarão em palco os DJ’s do Café do Teatro, Nélio Fabrício e Celso Velosa, e os DJ’s da RFM, Rich e Mendes;

2 - Haverá duas portas de entrada no Parque de Santa Catarina, nas quais será feito um rigoroso controlo de segurança em termos de entradas. A Câmara Municipal do Funchal pede a todos os portadores de bilhete que cheguem ao recinto com a máxima antecedência possível, e igualmente que quem não cumpra os critérios de entrada não se dirija esta tarde para o Parque;

3 - A entrada no recinto é feita mediante apresentação de bilhete, exceto crianças até aos 12 anos. Crianças até aos 12 anos, inclusive, entram no recinto mediante a apresentação do cartão de cidadão, mas têm de ser acompanhadas pelos pais;

4 - É interdita a entrada no recinto de quaisquer materiais considerados perigosos e ainda:

- Garrafas, latas e copos de vidro e plástico

- Máquinas fotográficas e de filmar profissionais, não acreditadas

- Animais de estimação (exceto cães-guia para invisuais)

- Capacetes

- Lanternas e lasers

- Guarda-chuvas

5 - A organização negará o acesso ao recinto ao portador de bilhete que se encontre em qualquer uma das seguintes circunstâncias:

- Bilhetes que estejam remendados, rasgados ou que apresentem indícios de falsificação

- O portador manifeste uma atitude violenta ou que incite publicamente ao ódio ou à violência

- O portador apresente sintomas de embriaguez ou de estar a consumir ou ter consumido drogas ou estupefacientes

- A organização pode negar o acesso ou expulsar do recinto os portadores de bilhetes em caso de incumprimento das indicações dos funcionários da organização

6 - A organização não garante a autenticidade dos bilhetes que não tenham sido levantados nos pontos oficiais. Não é permitida a revenda dos bilhetes. A organização não assume qualquer responsabilidade em caso de perda ou roubo dos bilhetes;

7 - Existirão 3 espaços para venda de comida e 3 bares;

8 - Estão salvaguardadas todas as questões relacionadas com casas-de-banho, segurança e meios de socorro, nomeadamente com a presença no recinto do Serviço Municipal de Protecção Civil, da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, da Cruz Vermelha Portuguesa e ainda de uma empresa profissional de segurança contratada para o evento. A PSP estará igualmente presente no local.

9 - A Câmara Municipal do Funchal pede a todos os presentes que respeitem escrupulosamente as instruções da organização por razões de segurança, nomeadamente em termos de controlo de entradas, para que toda a gente possa desfrutar do espectáculo em plenas condições.