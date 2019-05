Saiba o que fazer nesta noite de quinta-feira, 30 de Maio

Se ainda não tem planos para esta noite, o DIÁRIO apresenta-lhe algumas sugestões para um serão em grande.

Noite de estreias

As quintas-feiras são, por norma, noites de estreias cinematográficas. Assim, as salas de cinema madeirenses apresentam, algumas novidades, como o filme de acção e ficção ‘Godzilla 2: rei dos Monstros’, a fita biográfica ‘Rocketman, que retrata a vida do cantor Elton John, ou a película de animação ‘Troll e o Reino de Ervod’ ou o thriller de acção ‘O Segredo do Passado’.

Arraial na Praça do Povo

O cais 8, na Praça do Povo, no Funchal, é palco do arraial das Casas do Povo até amanhã, 1 de Junho. Há festa com música e comes e bebes.

Feira do Livro no Funchal

Se ainda não passou pela 45.ª Edição da Feira do Livro do Funchal, basta passar pela Avenida Arriaga e apreciar as novidades de cada editora, ou marcar presença nos lançamentos, apresentações e actividades variadas. Há muito por onde escolher.