Ribeira Brava, Câmara de Lobos e Porto da Cruz acolhem espectáculo ‘Fado à beira-mar’

As Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e do Porto Santo integram, esta semana, mais uma nova iniciativa. Trata-se, desta vez, do evento ‘Fado à beira-mar’, que arranca quinta-feira, 25 de Julho, e se prolonga até sábado, dia 27, sempre às 21.00 horas. A frente-mar da Ribeira Brava será a primeira a receber o evento de fado, a 25 de Julho. Segue-se a Baía de Câmara de Lobos (dia 26), terminando no Engenho do Porto da Cruz a 27 de Julho).

Além de Mara Pedro, que será a convidada especial deste evento, participam os fadistas madeirenses Paulo Amaro, Laura Silva, Rui Fernando, Ricardo Freitas e Maria José.

Esta nova acção segue a estratégia de descentralização, que tem vindo a nortear a programação destas Comemorações, e cumpre aquele que é um dos seus principais objectivos, o de chegar ao maior número de pessoas, nos diferentes concelhos da Região, contribuindo, assim, para que que todos os madeirenses e porto-santenses possam sentir como sua esta grande efeméride.