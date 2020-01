Quinteto de Metais MadBrass5 actua no Belmond Reid’s Palace Hotel

O Quinteto de Metais MadBrass5, formado por cinco instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira (OCM) actua esta quarta-feira, 22 de Janeiro, às 21h30, no Belmond Reid’s Palace, no Funchal.

O MadBrass5 tem como principal objectivo a divulgação de repertório original para esta formação, assim como a adaptação de obras de referência de variados compositores dos últimos 400 anos da história da música.

Para este concerto, foi feita uma selecção do repertório deste quinteto, com obras de Susato, Michael Kamen, Rooble e de Scoot Joplin, melodias e harmonias que enriquecerão o imaginário do público.

Segundo Norberto Gomes, director artístico da OCM, as propostas musicais deste grupo destacam-se sobretudo pelas características brilhantes dos timbres dos seus instrumentos, assim como por sugestões diferenciadas, baseadas no extenso repertório existente.

O Quinteto de Metais MadBrass5 é composto por Mário Pinto e Rui Vidal nos trompetes, Peter Vig na trompa, Luís Rodrigues no trombone e Fabien Filipe na tuba, músicos dedicados e experientes que contribuem para mais uma temporada da Orquestra Clássica da Madeira.

Os bilhetes estão disponíveis na recepção do Belmond Reid´s Palace e custam 20 euros (inclui uma bebida no Cocktail Bar).

PROGRAMA:

T.Susato [1510-1570] - Danças Renascentistas

Traditional - Come Landlord Fill the Flowing Bowl

Michael Kamen [1948-2003] - Brass Quintet

R.Rooble [*1943] - American Images

Scott Joplin [1867-1917] - Ragtime Dance