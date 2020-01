Quatro propostas marcam o Roteiro desta sexta-feira

- O Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, realiza hoje mais um ‘Encontro com o Cinema’, projectando o filme ‘Os Olhos de Orson Welles’ a partir das 21h30.

Ao ter acesso exclusivo a centenas de desenhos e pinturas de Orson Welles, o cineasta Mark Cousins mergulha no trabalho visual do actor e realizador mítico para revelar o retrato de um artista como nunca haviam feito – através do seu próprio olhar, desenhado com a sua própria mão, pintado com os seus pincéis.

Este trabalho cinematográfico dá vida às paixões e ao poder deste ‘showman’ do século XX e explora a forma como o génio de Welles continua hoje a ressoar na época de Trump, mais de 30 anos depois da sua morte.

- O Barreirinha Bar Café, no Funchal, acolhe, a partir das 18h30, o evento Nikita: A Love Story, com música selecionada por Paulinho.

- O Paul do Mar encera as festas de Santo Amaro com muita animação. A partir das 21 horas, sobe ao palco o cantor Vítor Sousa com a sua banda, seguindo-se discoteca ao ar livre, a partir da meia-noite, com o DJ Ameriko Nunez.

- O Old Town Bar tem música ao vivo com Pedro Freitas, a partir das 22 horas. A noite termina com a actuação do DJ Jaime Freitas.