Praça do Povo acolhe amanhã final do Concurso ‘Madeira a Cantar’

A Praça do Povo, no Funchal, acolhe amanhã, 28 de Junho, pelas 21 horas, a Grande Final do Concurso de Voz e Interpretação Musical ‘Madeira a Cantar’, onde será apurada a melhor voz da Região.

A iniciativa, integrada nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo, foi concretizada pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, tendo percorrido os onze concelhos madeirenses, com o objectivo de “apurar a melhor voz da Região, potenciando, ao mesmo tempo, a descoberta, valorização e maior projecção dos inúmeros talentos que existem, tanto na Madeira quanto no Porto Santo, assim como a participação activa e o envolvimento de toda a população nesta celebração”.

Com apresentação de Marília Andrade, uma das vencedoras do ‘Funchal a Cantar’, e com a actuação de Vasco de Freitas e sua Banda, o concurso musical, iniciado em Julho de 2018, contou com uma vasta equipa de trabalho onde não foram descurados ensaios de colocação de voz, postura em palco e interpretação musical, tendo participado nas eliminatórias, um total de 97 concorrentes, com idades compreendidas entre os 9 e os 70 anos de idade.

Ao longo das diferentes eliminatórias e de acordo com os critérios pré-estabelecidos – qualidade vocal, criatividade interpretativa e presença em palco – os concorrentes foram avaliados por um júri, composto por cinco elementos.

Recorde-se que o grande vencedor terá direito a um prémio no valor de 5.000 euros.