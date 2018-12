‘Peregrinação’ apresentado na Reitoria da Universidade do Porto

Foi apresentado, hoje, no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto, o livro ‘Peregrinação’, que narra a aventura de Fernão Mendes Pinto. Este livro integra o projecto ‘Obras Pioneiras da Cultura Portuguesa’, coordenado pelo professor madeirense José Eduardo Franco e por Carlos Fiolhais.

Na sessão de apresentação estiveram presentes os directores do projecto, que deverá contar com 30 volumes e as coordenadoras do livro, Amélia Polónia e Rosa Capelão. A obra foi apresentada por Amândio Barros.