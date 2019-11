‘O Retrato de um Desconhecido’ em exposição no Museu Quinta das Cruzes a partir de sexta-feira

Na próxima sexta-feira, dia 15 de Novembro, o Museu Quinta das Cruzes recebe em exposição a pintura ‘Retrato de um Desconhecido’.

Integrada no projecto ‘Obra convidada’, a pintura a óleo sobre tela, da segunda metade do século XVII, foi adquirida por um coleccionador particular madeirense no mercado leiloeiro português em 2018 e, recentemente, alvo de uma intervenção de conservação e restauro pelo atelier Isopo.

A pintura representa um dignitário, posto a três quartos, sobre fundo escuro, onde não se vislumbra qualquer elemento de enquadramento ou recorte. Este retrato de desconhecido poderá, num estudo mais profundo, vir a desvendar a sua autoria e o nome do retratado.

Na sexta-feira, às 18 horas, o director de Serviços de Museus e Património Cultural, Francisco Clode de Sousa, fará a apresentação desta pintura.

A obra poderá ser visitada, na sala 5 do Museu Quinta das Cruzes, até ao dia 15 de Dezembro.