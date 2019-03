‘Música a Norte’ prossegue este sábado no Porto Moniz

Depois da sua estreia na Igreja Matriz de São Vicente, no passado dia 9 de Março, a Igreja Matriz do Porto Moniz acolhe, amanhã, dia 16, pelas 20 horas, o segundo dos quatro Concertos de Música Barroca que integram o novo evento ‘Música a Norte’, organizado, pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, para assinalar as celebrações dos 600 Anos do Descobrimento das nossas Ilhas.

Uma iniciativa que se apresenta de forma descentralizada, tendo por objectivo a promoção dos nossos bens e activos culturais e o nosso património cultural edificado, associando-o a eventos que, primando pela qualidade e diferenciação, conquistam o público.

Este Ciclo, que se realiza pela primeira vez na Região, dá a conhecer um dos períodos mais notáveis e ricos da história da música, reforçando o seu usufruto, por parte da população residente e visitante, fora do Funchal e, neste caso concreto, nos concelhos de São Vicente, Porto Moniz e Santana.

Refira-se que a par da sua estreia em São Vicente e do Concerto que amanhã decorre no Porto Moniz, este Ciclo de Música Barroca – que tem a direcção artística de Carlos Antunes – terá, ainda, como palco, a 24 de Março, o concerto na Igreja do Senhor Bom Jesus de Ponta Delgada. O último dos quatro concertos previstos encerrará, em alta, o ‘Música a Norte’, na Igreja Matriz de São Jorge, a 31 de Março.