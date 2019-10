Museu Militar da Madeira abre portas para assinalar Dia do Exército

O Museu Militar da Madeira, sediado no Palácio de São Lourenço (Funchal), abre as suas portas, com entrada livre, entre os dias 21 e 25 de Outubro.

A iniciativa está integrada nas comemorações do Dia do Exército, que é celebrado a 24 de Outubro, data da conquista de Lisboa, em 1147, pelas tropas de D. Afonso Henriques, Patrono do Exército Português.

Para um melhor acompanhamento da visita estão disponíveis áudio-guias em quatro idiomas (português, inglês, francês e alemão), garantindo um acompanhamento mais perfeito de todo o acervo exposto.

A nova sala de Efeitos Digitais, apresenta um filme a 3 dimensões (3D), com várias sensações que acompanham o desenvolvimento do mesmo – som, vento, água, calor, fumo e cheiro -, em que a presença militar nos 600 anos de existência do arquipélago da Madeira é colocada em destaque.

No âmbito das comemorações do Dia do Exército, a Zona Militar da Madeira conta com outras actividades.

No dia 22, às 11h15, decorrerá uma missa na Sé Catedral do Funchal, dirigida pelo Bispo D. Nuno Brás acompanhado pelo novo capelão do Exército, que é apresentado à comunidade militar.

No dia 24 de Outubro, realiza-se o içar e o arriar da Bandeira Nacional em todas as unidades militares, com especial destaque para a cerimónia de arriar, às 18 horas, no Palácio de São Lourenço, com a presença da Banda Militar da Madeira.

No mesmo dia, será orquestrado um concerto comemorativo, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa.