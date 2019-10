Museu da Baleia apresenta actividades educativas para o ano lectivo 2019-2020

O Museu da Baleia da Madeira – Município de Machico apresenta amanhã, dia 15 de Outubro, o programa das actividades educativas para o ano lectivo 2019-2020.

À semelhança dos anos anteriores, este programa procura complementar o currículo escolar do sistema educativo regional, desde o pré-escolar até ao secundário, no que concerne às visitas de estudo, potenciando a relação do Museu da Baleia com a comunidade educativa, alertando para a importância da conservação do património cultural, através da exploração do espólio museológico, promovendo a aprendizagem na área das ciências, no geral, e em particular, dos cetáceos e do meio marinho.

Na ocasião, são apresentadas novas actividades, que “de forma mais lúdica pretendem alertar e consciencializar para as problemáticas ambientais”, como por exemplo o teatro de fantoches que recria a história do ‘Pinóquio’.