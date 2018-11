Max fez sucesso no feminino

Mataram-se as saudades de Max ontem no Centro de Congressos da Madeira com o espectáculo de lançamento do disco ‘Saudades de Max’, dedicado ao cantor, compositor e entertainer Maximiano de Sousa, funchalense nascido a 20 de Janeiro de 1918 que levou a Madeira ao continente e ao mundo. No ano em que se celebra 100 anos sobre o seu nascimento, faleceu em Lisboa a 29 de Maio de 1980, a Secretaria Regional do Turismo e Cultura através da Direcção Regional de Cultura assinalou a data e integrou-a e nos 600 anos da Madeira e do Porto Santo com a edição do disco, ontem bastante procurado à saída do evento.

Vânia Fernandes, Elisa Silva e Diana Duarte promoveram uma viagem musical pelos sucessos do cantor, perante uma plateia cheia, onde não faltou o filho de Max, na Região para participar na homenagem. Por trás, um conjunto de músicos a recordar com a nova geração de artistas as chamadas Noites da Madeira. Lá estavam entre outros, Chico Martins (piano), Vitor Sardinha (guitarra), Luís Nunes (baixo) e Aloísio Athouguia (bateria). A produção musical foi de Maria da Paz Rodrigues.

‘A Rosinha dos Limões’, ‘Porto Santo’, ‘Sinal da Cruz’, ‘Maria tu Tens a Mania’, ‘Pomba Branca, Pomba Branca’, ‘Nem Às Paredes Confesso’, ‘Tingo Lingo Lingo’, ‘Cha Cha Cha em Lisboa’, ‘Ilha da Madeira’ são alguns dos temas que rodaram pelas vozes das três artistas, a solo ou em conjunto, uma actuação bastante aplaudida e interpretada em alguns momentos com a ajuda do público presente. Na plateia estavam alguns representantes regionais.

Esta é apenas uma parte da homenagem preparada pelo Governo Regional para reconhecer o cantor. Já foi realizada uma exposição e está a ser preparado um núcleo museológico que deverá abrir ao público em 2019.