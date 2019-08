No próximo sábado, dia 31 de Agosto, pelas 21 horas, a madeirense Mariana Camacho estreia-se no palco do MUDASHOTsummer, naquele que será o seu primeiro concerto em nome individual.

Um concerto que marcará pela positiva, a III Temporada do MUDASHOTsummer, uma iniciativa que, para a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, “é já uma aposta ganha do Governo Regional”, atendendo à sua “qualidade e diferenciação”, mas também às “4 mil pessoas envolvidas nas diversas actividades realizadas nos últimos 3 anos”.

Mariana Camacho iniciou-se no piano clássico com Olga Kuts (2003-2011), integrou o Coro de Câmara da Universidade de Lisboa (2014-2019) e o Estágio do Coro Gulbenkian 2017, trabalhando com maestros como Luís Almeida, Paulo Lourenço, Jorge Matta e Paul Mccreesh e com os quais desempenhou um vasto repertório erudito. Fez ainda dupla com Filipe Ferraz em Punk d’Amour, com quem lançou o disco ‘Toda a Nudez será Perdoada’ (2015), gravou o álbum ‘TopFlop’ (2016) com TochaPestana, a banda ‘alter ego’ de Gonçalo Tocha e Dídio Pestana e participou na residência internacional Ethno Portugal (2017).

A artista tem vindo a desenvolver pesquisa em torno da relação corpo-voz-movimento e composição em tempo real, destacando-se a participação no curso ‘The World is Sound’, dirigido pela dupla de performers Irena Tomažin e Alessio Castelacci e no Musgo, ensemble de improvisação.

Actualmente, integra os projectos ‘Mutrama’, com direcção artística de André Santos, o trio vocal Guarda-Rios, com Susana Nunes e João Neves e ‘Ela é Uma Banda’, grupo de rock feminino que surgiu durante a realização do documentário ‘Ela é uma Música (2019)’, de Francisca Marvão. Assume ainda a direcção artística do Coro CoLeGaS, da ILGA Portugal desde Novembro de 2018.

A entrada para este concerto é livre, sendo, contudo, necessário fazer reserva de bilhete através dos seguintes contactos: tel:291820900, e-mail: [email protected] ou fazendo inscrição online aqui.