Marcos Milewski desvenda pintura que está a realizar numa capela na Madeira

Marcos Milewski, conhecido artista residente na Madeira, desvendou esta tarde a pintura que está a realizar numa capela na Madeira.

O pintor, que já realizou diversos trabalhos pela Região, em particular no Funchal, explicou que “o desafio deste trabalho é intervir em todo o espaço (teto e paredes) para criar efeitos de profundidade e jogar com a perspectiva”.

De recordar que este artista foi o responsável por pintar ‘a baleia’, no Campo da Barca, também pelos murais da oficina da Rodoeste e pelas bordadeiras nas imediações do Anadia Shopping.