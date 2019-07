‘Madeira – Uma História de Amor’ regressa aos palcos com dois espectáculos

O musical, bilingue, ‘Madeira – Uma História de Amor’ regressa aos palcos, no final deste mês, no Centro de Congressos – Casino da Madeira, com duas novas sessões, a primeira na sexta-feira, dia 26 de Julho e, a segunda, no sábado, 27, ambas às 21 horas. Um regresso que deriva do sucesso dos três espectáculos anteriores, realizados em Maio, que tiveram sempre sala cheia, num total global de assistência que rondou os 2.100 espectadores. A entrada é, novamente, livre, mediante apresentação de bilhete que pode ser levantado, a partir de hoje, dia 17 de Julho, no Posto de Turismo da Avenida Arriaga.

A Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, explica este regresso ao palco atendendo ao “sucesso e à procura que o Musical ‘Madeira – Uma História de Amor’ alcançou junto do público, inclusivamente dos nossos turistas”, salientando, ainda, que sempre foi “objectivo dos 600 Anos integrarem projectos inéditos e inspirados na nossa história, assim como propostas que cativem diferentes públicos e se baseiem em novas expressões artísticas na sua agenda, como é o caso deste musical”, que, além do mais, é um projecto original.

Recorde-se que o musical ‘Madeira – Uma História de Amor’ resulta de uma encomenda artística solicitada, no âmbito do programa dos 600 Anos, à Madeira Amateur Dramatic Society (MADS), que agrega várias áreas artísticas – desde a dança, o teatro e, naturalmente, a música – num espectáculo que tem a particularidade de ser bilingue e, por isso mesmo, destinado a residentes e turistas.

Este musical – que conta com um elenco de cerca de 50 pessoas, entre actores, cantores e bailarinos – inspira-se na Lenda de Machim e conta com texto e Encenação de Eduardo Gaspar, Cenário e Figurinos de Miguel Sá Fernandes, Produção Musical de Paulo Ferraz, Direcção Musical e Arranjos de Ricardo Dias e arranjos Vocais de Lidiane Duailibi.

Nos papéis principais estão Micaela Abreu (Maria do Mar) e Diogo Garcia (Pedro). As várias personagens que aparecem ao longo da história falam, de acordo com a sua origem, em Português e Inglês, com tradução simultânea nos dois idiomas. As canções inseridas no espectáculo e cantadas ao vivo pelo elenco são bastante conhecidas de todos e fazem parte do repertório de artistas como Mariza, António Zambujo, Luísa Sobral, Max, Elvis Presley, entre outros.