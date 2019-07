Madeira representada na Feira Nacional de Artesanato, em Vila do Conde

O artesanato regional estará presente, entre os dias 27 de Julho e 11 de Agosto, na 42.ª edição da Feira Nacional de Artesanato, em Vila do Conde.

Esta feira, de grandes dimensões, é considerada a melhor e maior mostra das artes tradicionais, divulgando aos visitantes, tanto nacionais como internacionais, a diversidade cultural portuguesa.

Ao longo dos anos a adesão por parte do público tem aumentado, sendo que actualmente conta com uma média de 400 mil visitantes por ano e reúne cerca de 150 módulos, 190 expositores, 60 artesãos a trabalhar ao vivo e 90 concelhos presentes, para além da Região Autónoma da Madeira.

No âmbito das competências do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, e dando continuidade às acções de protecção, divulgação e promoção do Artesanato Regional, a Madeira está representada por seis artesãos certificados pelo IVBAM, sendo eles: João Gomes (fabrico de miniaturas), Duarte Abreu (fabrico de artigos em pele incluindo a bota chã), Emanuel Nóbrega (tanoaria), Francisco Teixeira, Ana Gomes e Vera Andrade (ceramistas)

De referir que esta acção promocional é cofinanciada em 85% por fundos comunitários, veiculados pelo Programa Madeira 14-20, sendo o restante montante suportado pelo orçamento regional.