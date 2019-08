Machico acolhe ‘Noites Musicais’

O projecto cultural ‘Noites Musicais’, iniciado em 2014, está de volta a Machico.

Serão levados a cabo vários concertos/espectáculos, sempre às 21 horas, com acesso livre.

A Orquestra de Jazz MOOD’IN actuará a 8 de Agosto, no Forte de Nossa Senhora do Amparo; a 16 de agosto, o Grupo de Fado Marcelino e Amigos apresentar-se-á no Largo do Senhor dos Milagres; no dia 22 de Agosto, o Jardim do Solar do Ribeirinho acolherá a Banda Municipal de Machico; a Tuna de Machim será o segundo grupo que actuar no Largo do Senhor dos Milagres, no dia 29 de Agosto.

Em Setembro, dia 5, continua as ‘Noites Musicais’ em Machico, com o grupo ‘O Machetinho’ a apresentar-se num espectáculo que terá lugar no Largo do Município; no dia 12 a Tuna de Câmara de Machico apresentar-se-á em concerto, no Forte de Nossa Senhora do Amparo.

A edição de 2019 tem o seu término dia 19 de Setembro, com o espectáculo protagonizado pelo Coro Infantil e Ensemble de Guitarras da Associação Grupo Coral de Machico, no anfiteatro da Casa da Música.