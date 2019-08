Lotação máxima para o concerto de James Arthur é de 9 mil pessoas

A Câmara Municipal do Funchal informa que a lotação para o concerto de amanhã, de James Arthur, no parque de Santa Catarina foi fixada nas 9 mil pessoas, de forma a incluir os menores de 12 anos, que poderão entrar sem bilhete, desde que acompanhados pelos pais ou adulto responsável.

“O dispositivo de prevenção ao evento foi dimensionado para a lotação máxima prevista para o recinto e adequado em função da heterogeneidade do público expectável em termos de faixas etárias e de capacidade de mobilidade e de percepção a alarmes”, salienta a CMF.

No local , haverá 3 espaços para venda de comida e 3 bares.

Antes do concerto, estarão em palco os DJ’s do Café do Teatro, Nélio Fabrício e Celso Velosa, e os DJ’s da RFM, Rich e Mendes;