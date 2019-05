Lançamento de dois livros na Feira do Livro marcam dia 1 de Junho

No dia 1 de Junho, serão lançados dois livros inéditos na Feira do Livro do Funchal, com a chancela da Editora Jóias da Cultura, ‘O Cais da Vida’ da autoria de Horácio Bento Gouveia e ‘Mostrengo’ da autoria e coordenado por Maria Fernandes.

Às 17 horas, decorrerá o lançamento da obra ‘Cais da Vida’ de Horácio Bento Gouveia, filho. Este romance que tem o prefácio e a apresentação de José Manuel Constantino, relata não apenas a natureza geográfica da Madeira, mas os fatos, história e lugares, o que incute, em que lê, uma acrescida vontade de descoberta, de viagem.

Às 18 horas, decorre no palco principal, a apresentação da obra ‘Mostrengo’, uma antologia poética com a coordenação de Maria Fernandes, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal. Nesta obra é possível encontrar 12 vozes poéticas que representam a nova geração de poesia da Madeira, entre eles André de Vasconcelos, Assunção Varela, Carlos Nó, Carlos Vieira, Filipe Alexandre Camacho, Dinarte Vasconcelos, João Márcio de Matos, Jorge Maggiore, Luis Filipe Freitas, Diana Serrão, Susana de Figueiredo, Vitor Sousa e Victor Hugo Oliveira.