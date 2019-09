Karl-Heinz Koch inaugura segunda-feira exposição ‘Contraste’ no Funchal

O Espaço Infoart da Secretaria Regional do Turismo e Cultura acolhe, a partir de segunda-feira, 2 de Setembro, uma Exposição Fotográfica intitulada ‘Contraste’, da autoria de Karl-Heinz Koch.

A inauguração está marcada para as 18 horas, e ‘convida’ a um passeio pelas belezas da Madeira, num olhar muito próprio do autor, amante do destino Madeira, das suas paisagens e da sua beleza natural e, particularmente, da freguesia do Porto da Cruz, presente na maioria das suas obras.

“Fascinado pela ampla gama de cores e de luz, pelo clima, pela paisagem e pelo mar, bem como pela simpatia do povo madeirense, o artista apresenta trabalhos diversos que vão desde os campos íngremes nas montanhas ao encanto e beleza das flores e jardins, assim como ao brilhar do sol e ao poder destrutivo, por vezes, do tempo e do mar”, refere nota da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, espaço que acolhe o trabalho artístico até ao dia 14 de Setembro, de segunda a sexta-feira, entre as 9h e as 17h30 e, aso sábados e domingos, entre as 9h e as 15 horas.

Karl-Heinz Koch

Nascido em 1957, é o mais novo de uma grande família e vive perto da fronteira com a França, no sudoeste da Alemanha.

Engenheiro de materiais, trabalhou numa empresa de produtos químicos até se reformar em Janeiro 2017.

Visita a Madeira há mais de 10 anos, especialmente na época do Natal e Ano Novo e apaixonou-se pela beleza da Ilha, principalmente pela área envolvente do Porto da Cruz. Iniciou a sua atcividade de fotografo há 9 anos e o público em geral teve o primeiro contato com o seu trabalho, entre Outubro de 2017 e Janeiro de 2018, com a sua primeira exposição na Vila do Porto da Cruz.

Em Novembro de 2017, inaugurou a sua segunda exposição na Casa da Cultura de Santana, com a sua grande estreia numa galeria. Seguiram-se o Solar do Ribeirinho, em Machico, em Janeiro de 2018, e o Madeira Shopping, onde foi desafiado a expor os seus trabalhos no Infoart.

Koch tem ainda um blogue pessoal, que actualiza regularmente com fotografias da ilha da Madeira e outros locais de visitas, nas suas viagens e preferências que poderá ser visto em https://www.kh-pictures.com/