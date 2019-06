João Quintino terminou digressão na África do Sul

João Quintino terminou ontem a sua digressão na África do Sul, em Cape Town. Os espectáculos dados pelo artista madeirense estiveram inseridos nas comemorações do Dia de Portugal.

“Foram 43 dias junto da comunidade madeirense e oito espectáculos realizados em cidades diferentes sendo sempre bem acolhido e acarinhado pelos nossos emigrantes”, disse.

Esta digressão serviu também para João Quintino apresentar o seu novo trabalho discográfico ‘Ela é um Furacão’.

De regresso à Madeira, possui uma agenda recheada para os próximos dias. A 16 de Junho actua na Festa da Cereja, no Jardim da Serra. No dia 17 de Junho marca presença no programa da RTP-Madeira ‘Madeira Viva’ e a 23 de Junho actua na Festa de São João, na Calheta.

Já no dia 30 de Junho sobe ao palco de Câmara de Lobos para actuar na Festa de São Pedro e, nesse mesmo dia, também para a Festa de São Pedro actua no Barro do Hospital, no Funchal.