João Lemos Baptista lança livro sobre o Porto Santo

Na próxima terça-feira, 9 de Abril é apresentada publicamente o livro “Porto Santo Um Paraíso no Atlântico - Produtos e Recursos Turístico”, da autoria de João Lemos Baptista.

O evento decorrerá pelas 18h30, a bordo do navio-ferry Lobo Marinho, no Funchal.

Estará um representante do Governo Regional, o presidente da Comissão Executiva dos 600 Anos da Madeira, um representante da Porto Santo Line e ainda Natércia Xavier, Adjunta da secretária do Turismo e Cultura que irá apresentar o livro, assim como o autor do mesmo.