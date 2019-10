ISAL e Marca de Água realizam ‘cultural tour’

Ontem, dia 17 de Outubro, o Instituto Superior de Administração e Línguas, através do Centro de Investigação científica, em parceria com a Galeria Marca de Água promoveu um ‘cultural tour’ pela cidade do Funchal, visita coordenada pelo docente Diogo Goes e dirigida a alunos do 2.º e 3.º ano da Licenciatura em Turismo do ISAL e ao público em geral.

Este ‘cultural tour’ vem assinalar os 450 anos do Colégio dos Jesuítas e o Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja, que hoje se assinala, data em que se celebra a memória litúrgica de São Lucas, padroeiro dos artistas.

O percurso contemplou a visita a várias exposições, nomeadamente à instalação

site-specific intitulada “Goes Circus / Ceci n’est pas peinture” - integrada na exposição ‘Ilhéstico’ - actualmente patente no Colégio dos Jesuítas - Reitoria da Universidade da Madeira, seguindo-se a visita à Igreja de São João Evangelista. Os alunos visitaram ainda a exposição permanente do Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicentes e as exposições patentes na Galeria Marca de Água, onde contaram com a orientação de Henrique Amoedo, Diretor Artístico do Dançando com a Diferença.

Esta iniciativa que está inserida na programação de actividades do Centro de Investigação Científica do ISAL, recém instituído, por ocasião do 30.º Aniversário do ISAL, contará com uma sessão de entrega de certificados aos participantes, em data a anunciar brevemente.

De referir que deste ‘tour’ resultarão artigos científicos debruçando-se sobre as relações entre os Museus, o Património e o Turismo, nomeadamente através de propostas de roteiros culturais para a cidade do Funchal.