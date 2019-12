Ilhéstico em dose dupla amanhã no Funchal

A Porta 33 oferece amanhã, 21 de Dezembro, duas iniciativas culturais no centro do Funchal.

Entre as 11h30 e as 12h30, haverá mis uma edição do Ilhéstico, ‘Funchal a pé, ao pé da pele’, com um percurso guiado por Sara Costa a alguns pontos da cidade.

O ponto de partida dar-se-á na porta do Mercado dos Lavradores, percorrendo depois a Rua Dr. Fernão de Ornelas, o Largo do Phelps, a Ria Direita e o Largo do Pelourinho.

“Propomos uma experiência sensorial intensa, capaz de atravessar todas as camadas da pele da cidade, num exercício de sensação e (re)interpretação por dentro do corpo de cada pedra, de cada folha, de cada pedaço de chão, de cada lufada de sol, de ar e de mar”, refere nota da Porta 33, salientando que o nosso quotidiano é sempre muito mais do que aquilo que vemos, sendo necessário saber “escutá-lo”.

À tarde, por volta das 18 horas, o Ilhéstico muda de estilo e apresenta uma conversa denominada ‘Voltando ao princípio ou o reencontro do lugar de sempre’, moderada pela jornalista Ana Cristina Pereira.

Recorde-se que o projecto Ilhéstico surgiu como forma de celebrar os 30 anos da Porta 33, através de uma exposição colectiva que envolveu mais de meia centena de criadores madeirenses, ou com ascendência madeirense, a partir de uma raiz comum, o território enquanto espaço de origem, contemplativo e de experimentação.

Três meses depois do arranque, “é tempo de olhar para o princípio e percorrê-lo até ao presente, até ao futuro. É tempo de balanço, mas também de entender e antever. É tempo de voltar ao lugar original, lugar de sempre, e trazê-lo para dentro”. Assim, os ilhésticos regressam à cidade e voltam a encontrar-se na Porta 33, num momento que será, sobretudo, de partilha e reflexão em torno de uma experiência que começou sem fim; porque há portas que são só de abrir, e esta é uma delas.