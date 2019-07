Homenagem de Rigo 23 ao bombeiro apresentada hoje

Rigo 23 pintou um mural no quartel dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, uma homenagem ao bombeiro que será apresentada pelas 11h30 numa cerimónia com representantes da Câmara Municipal e do Governo Regional. O desenho representa um ‘soldado da paz’ e levou mais de um mês a ser realizado.

O mural ocupa três das quatro fachadas da torre de treino, uma estrutura com 17 metros de altura e pode ser apreciada do exterior. É um retrato (anónimo) de um ‘soldado da paz’, junto à sua escada ambos da altura da torre. Está vestido com equipamento de combate a fogos urbanos.

O artista plástico madeirense é conhecido pelos seus murais, desenvolvendo a sua actividade actualmente a partir de São Francisco, nos Estados Unidos. Este regresso à Madeira foi uma oportunidade para deixar mais uma marca acessível ao público em geral.

No domingo já decorreu uma outra iniciativa ligada a este mural, a presença de um conjunto de músicos que subiram aos andaimes que deram apoio à realização da pintura, para celebrar juntamente com os elementos da corporação a figura do bombeiro.

Sobre a cerimónia no domingo de manhã, Rigo 23 disse que recordou-lhe uma outra obra: “De certo modo, o momento com as cerca de quatro dezenas de músicos e bombeiros ocupando os oito pisos da estrutura de andaime, é um eco do famoso fresco que Diego Rivera pintou em São Francisco em 1931 - no que é agora o San Francisco Art Institute”.

Da iniciativa de domingo ficou um vídeo, que está no Facebook dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e que reproduzimos desta notícia.