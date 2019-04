Grand Café estende passadeira vermelha à ‘Moda Funchal’ na próxima sexta-feira

É já na próxima sexta-feira, dia 5 de Abril, pelas 19 horas que o Grand Café Penha d’Águia irá receber um dos mais conceituados eventos de moda regional.

O Moda Funchal é um evento que festeja este ano 10 anos de existência e que tem vindo a ganhar destaque e reconhecimento na sociedade funchalense, com o objectivo envolver as principais marcas a nível regional e marcar as tendências das próximas estações, Primavera e Verão.

A iniciativa é uma produção própria da responsabilidade de Rúben Gomes, director do evento, que este ano realiza-se sob a temática ‘Fashion Dance’ e contará com cerca de 30 manequins regionais, assim como com a participação de novos designers regionais.

Neste dia o acesso ao evento terá um valor associado de 5 euros por pessoa totalmente consumíveis. Na sequência do evento decorrerá também um jantar temático, mediante reserva, elaborado pela chefe do Grand Café.

Ainda no mesmo dia 5 de Abril, pelas 17h30 horas, irá realizar-se naquele espaço uma recepção aos jornalistas participantes do Congresso sobre Jornalismo Local e Regional, uma iniciativa da Direcção Regional da Madeira do Sindicato de Jornalistas.