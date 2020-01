A Galeria Marca de Água, recebeu ontem, quinta-feira, a visita de um grupo de seniores, utentes do Espaço Sénior das Cruzes, tutela da SócioHabita Funchal, que participaram num visita orientada à exposição de fotografia ‘Momentos’ da autoria do fotojornalista Fernando Ricardo, actualmente patente na galeria, e frequentaram uma oficina de desenho, interpretando obras de Fernando Ricardo.

Já esta sexta-feira, a Marca de Água recebe pelas 14 horas, a visita de um grupo de alunos da Licenciatura em Turismo do ISAL, realizada no âmbito da III Semana da História da Arte, organizada por aquela instituição do ensino superior, parceira da galeria, com quem a galeria mantêm protocolo de cooperação desde o ano transacto.

De destacar que ambas instituições têm vindo a reiterar sucessivas parcerias, desde o ano passado, com a Galeria Marca de Água, tendo vindo a realizar um conjunto de iniciativas conjuntas, visitas orientadas e oficinas de expressão plástica, com uma envolvência de mais de uma centena de participantes.

Ambas iniciativas são coordenadas pelo curador Diogo Goes, também docente no ISAL.

De destacar ainda que, desde a abertura de ‘Momentos’ de Fernando Ricardo, na semana passada, a exposição já recebeu mais de duas centenas de visitantes.

Raquel Fraga, proprietária e directora artística da galeria, agradece “a todo o público visitante, pela confiança, reiteradamente expressa” e promete mais iniciativas para os próximos meses, “a revelar brevemente”.