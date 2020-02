Galeria Marca de Água e Associação Adoro Ser Mulher organizam quatro mesas redondas

A Galeria Marca de Água assinala ao longo dos próximos meses de Março e Abril, uma programação dedicada à Mulher, apresentando um conjunto de iniciativas com a Associação Adoro Ser Mulher - D’ Madeira, a nova parceria da Galeria para a realização de quatro mesas redondas.

Desta forma, nas segundas-feiras do mês de Março, às 18 horas, a Associação Adoro Ser Mulher - D’ Madeira”, promove um ciclo de mesas redondas intitulado ‘Mulheres que fazem a Diferença’, na sua própria vida, na vida da sua família, na vida dos seus amigos, na vida da sua comunidade e pelo mundo, debruçando-se sobre os vários temas.

Este evento é dirigido ao público e é de entrada livre, mediante reserva de lugares.

As conversas têm início a 2 de Março, sob tema ‘À volta da mesa’. Segue-se o debate ‘Da Ilha Para o Mundo’, a 9 de Março, ‘A Minha, A Sua, A Nossa Saúde’, no dia 16, terminando a 23 com o tema ‘Na Arte e nas Redes Sociais’.

A Marca de Água acolhe ainda em Março, a realização de um protocolo de doação de obras fotográficas sobre a Mulher, da autoria de uma fotógrafa internacional e terá ainda uma semana dedicada à fotografia, assim como mais visitas orientadas à exposição ‘Momentos’ de Fernando Ricardo.

Para Abril, a Marca de Água prossegue com a programação dedicada à Mulher, contando com a inauguração três novas exposições, duas delas colectivas, a revelar brevemente. A curadoria está a cargo de Diogo Goes, curador residente na Galeria e professor do ensino superior.

Raquel Fraga, proprietária e directora artística da galeria, agradece “a todo o público visitante, pela confiança, reiteradamente expressa ao longo dos últimos três anos de existência da galeria” e promete continuar com as iniciativas e a programação, dando especial destaque à valorização do papel da Mulher na sociedade contemporânea.