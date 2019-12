Galáxia Skybar do Savoy Palace termina 2019 com 5 Noites, 5 DJs

Na última semana do ano, o Galáxia Skybar do Savoy Palace será o ponto de encontro do Funchal. Depois das festas natalícias, este espaço apresenta cinco noites de excelência com a selecção musical de cinco diferentes DJs.

De 26 a 30 de Dezembro, as sonoridades estarão a cargo dos artistas convidados DJ Natacha Glizz, DJ Oxy (Romano Faria), DJ Gillez, DJ Sérgio Soares e DJ Phill Me que vão animar as noites da capital madeirense.

Até 5 de Janeiro será possível viver um pouco da magia natalícia e da passagem de ano no emblemático Savoy Palace, no Funchal, através de um programa que inclui um Jantar de Natal, no dia 24, um Brunch no dia de Natal, 25 de Dezembro, um Almoço Buffet Boxing Day, no dia 26, além da animação diária no espaço Galáxia.