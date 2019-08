‘Funchal Folk 2019’ arrancou hoje na Praça do Município

A Praça do Município foi esta tarde palco do início da edição 2019 do ‘Funchal Folk – Arraial do Mundo’, o Festival Internacional de Folclore promovido pelo Grupo de Folclore MonteVerde, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

A vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Cultura no Funchal, marcou presença na ocasião ao lado do vereador Bruno Martins, e presidiu às cerimónias, saudando todo o trabalho da organização “num evento que traz ao Funchal cerca de 160 elementos de oito países”.

Segundo a edil, para o município “faz todo o sentido apoiar eventos como este, que têm tudo a ver com a nossa identidade, com a nossa história, e que promovem o desenvolvimento económico e o Funchal enquanto destino turístico.”

Madalena Nunes incentivou, por fim, que “todos os madeirenses aproveitem a oportunidade e venham partilhar estas tradições, conhecendo outras comunidades e costumes, e valorizando esse multiculturalismo, algo tão importante nos dias que correm.”

O evento prossegue amanhã, com uma arruada na cidade.

Entre as diversas actuações previstas, destaca-se ainda a realização da Gala Internacional de Etnografia e Folclore Manuel Ferreira Pio, que já vai na sua 8ª edição, no dia 16 de Agosto, às 21 horas, na Praça do Povo.